Роспотребнадзор: эпидемиологическая обстановка на Кубани – стабильная

Краснодар, , 12:27 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая ситуация в районах наводнения на Кубани по состоянию на 26 октября стабильная, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. Специалистами организован контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных водоисточников и привозной воды. Как сообщается, отбор проб питьевой воды проводится каждые два часа.

В районах наводнения проводится иммунизация против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне — прежде всего вакцину получают те, кто занят на восстановительных работах. Проводится контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Также созданы горячие линии: Краснодар: 8−861−553−22−88, 8−861−672−15−29, Сочи: 8−918−305−01−04 (круглосуточно), 8−8622−64−79−48, Туапсе: 8−918−480−77−87 (круглосуточно), 8−86 167−215−29, Апшеронск: 8−918−43−96−491 (круглосуточно), 8−86 155−322−88.

«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, неудовлетворительных проб питьевой воды нет. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю», — подчеркнули в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в связи с наводнением после ливневых дождей в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи 24−25 октября введен режим чрезвычайной ситуации. Известно о гибели шести человек, 13 госпитализированы. Ранее в региональном минздраве сообщили о создании запаса вакцин против ряда заболеваний.

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