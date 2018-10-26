МЧС Калуги: разгул стихии в Краснодарском крае – это экзамен для спасателей

Калуга, , 11:57 — REGNUM Калужские спасатели в любую минуту готовы прийти на помощь пострадавшим от сильнейшего паводка в Краснодарском крае, сообщила 26 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Главного управления МЧС России по Калужской области Татьяна Ипполитова.

По её словам, разгул стихии, вызванный наводнением из-за проливных дождей, принесенных циклоном в район Сочи — Тупасе, стал предметом серьезного изучения для специалистов калужского Центра управления кризисными ситуациями.

«Хочу отметить, что проблемы, связанные с наводнением, как правило, нехарактерны для Калужского края. В частности, на крупнейшей реке региона Оке и других водоемах в основном фиксируется маловодье. Из-за определённой структуры местности калужские реки, даже при проливных дождях и весенних паводках, в основном практически не выходят из берегов и не грозят затоплением окружающих населенных пунктов. Между тем спасателям области хорошо запомнились события двухлетней давности, связанные с так называемым «ледяным дождём», когда после удара стихии без света, а местами без воды и тепла остались порядка 68 тыс. человек. В феврале 2018 года в результате снежного коллапса, вызванного небывалыми ранее снегопадами, без света остались 74 населенных пункта региона. Благодаря регулярным тренировкам при ликвидации последствий, свойственных для Калужского региона, наши спасатели успешно справляются с любыми «капризами» непогоды», — заявила Татьяна Ипполитова.

«Разгул стихии — это экзамен для спасателей», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за наводнения 24 и 25 октября в Краснодарском крае погибли уже шесть человек. Причиной ЧП называют сильные ливни.

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