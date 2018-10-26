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ЛНР: Украинские спецслужбы угрожали и пытались завербовать военнослужащую

Происшествия

Силовиков интересовала информация о руководстве Народной милиции

Луганск, 26 октября 2018, 11:52 — REGNUM  Сотрудники СБУ угрожали расправиться с семьёй военнослужащей Народной милиции ЛНР, если она не согласится сотрудничать, заявили в пресс-службе оборонного ведомства Республики, сообщил 26 октября Луганский информационный центр.

Жительница города Стаханов Юлия Ушакова рассказала о том, что ей звонили сотрудники СБУ. Они угрожали расправиться с семьёй женщины, если она откажется на них работать.

«Несмотря на отказ, попытки вербовки не прекратились. Для того, чтобы окончательно избавиться от назойливого сотрудника спецслужб, Юлии пришлось сменить номера телефонов и обратиться в соответствующие органы», — рассказал представитель Народной милиции.

Напомним, в начале октября 2018 года российские силовые структуры заявили о попытках со стороны СБУ вербовать родственников российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые находятся на Украине.

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