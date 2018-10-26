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На Кубани опасаются вспышек эпидемий: создан запас вакцин

Происшествия

В регионе работают прививочные бригады

Туапсе, Краснодарский край, 26 октября 2018, 11:47 — REGNUM  В Краснодарском крае медики принимают меры для того, чтобы не допустить вспышек эпидемии в районах наводнения.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, во всех муниципальных образованиях, пострадавших от ЧС, созданы резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. Сформированы прививочные бригады. Медики проводят подворовые обходы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в связи с наводнением в Туапсинском, Апшеронском районах, а также в Сочи действует режим чрезвычайной ситуации. Известно о шести погибших, 13 человек госпитализированы.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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