13 человек госпитализированы из-за наводнения в Краснодарском крае

Туапсе, Краснодарский край, , 11:39 — REGNUM 13 человек, пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае, госпитализированы по данным на утро 26 октября. Об этом сообщило краевое министерство здравоохранения.

«На текущий момент общее количество обратившихся за медицинской помощью — 50, из них — 11 детей, две беременные женщины, одна — родоразрешена оперативным путем. Госпитализировано 13 человек», — сообщили в региональном минздраве.

В министерстве уточнили, что в регионе действует оперативный штаб министерства здравоохранения и медицины катастроф, муниципальные штабы созданы вАпшеронске, Туапсе и Сочи, при них организована работа телефонов «горячих линий»: Туапсе — 8(86 167)25390, 8(86 167)20381, Апшеронск — 8(918)0128302, Сочи — 8(988)2859995. Медики дежурят в каждом из 15 пунктов временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября из-за сильных ливней затоплены оказались территории в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Затоплено более 2,3 тыс. домовладений. Известно о гибели шести человек, одна женщина числится пропавшей без вести. В регионе действует режим ЧС.

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