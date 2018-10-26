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13 человек госпитализированы из-за наводнения в Краснодарском крае

Происшествия

Шесть человек погибли, одна женщина числится пропавшей без вести

13 человек госпитализированы из-за наводнения в Краснодарском крае
Томас Гарт Бентон. Наводнение. 1951

Туапсе, Краснодарский край, 26 октября 2018, 11:39 — REGNUM  13 человек, пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае, госпитализированы по данным на утро 26 октября. Об этом сообщило краевое министерство здравоохранения.

«На текущий момент общее количество обратившихся за медицинской помощью — 50, из них — 11 детей, две беременные женщины, одна — родоразрешена оперативным путем. Госпитализировано 13 человек», — сообщили в региональном минздраве.

В министерстве уточнили, что в регионе действует оперативный штаб министерства здравоохранения и медицины катастроф, муниципальные штабы созданы вАпшеронске, Туапсе и Сочи, при них организована работа телефонов «горячих линий»: Туапсе — 8(86 167)25390, 8(86 167)20381, Апшеронск — 8(918)0128302, Сочи — 8(988)2859995. Медики дежурят в каждом из 15 пунктов временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября из-за сильных ливней затоплены оказались территории в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Затоплено более 2,3 тыс. домовладений. Известно о гибели шести человек, одна женщина числится пропавшей без вести. В регионе действует режим ЧС.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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