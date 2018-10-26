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Число отравившихся в Дагестане выросло до 49 человека, среди них есть дети

Происшествия

Рост числа пострадавших связан с продажей блюд из некачественного куриного мяса на вынос

Махачкала, 26 октября 2018, 11:24 — REGNUM  Числ отравившихся в столичном кафе «Терем» в Дагестане выросло до 49 человек. Среди пострадавших десять детей, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального Минздрава.

Тяжелых случаев специалистами не зарегистрировано. В Республиканский центр инфекционных болезней госпитализировано 47 человек. Один взрослый и один ребёнок отправлены домой на амбулаторное лечение.

Напомним, что причиной отравления стало употребление жаренной на углях курицы и куриного шашлыка. Прежде, 25 октября, сообщалось о 22 пострадавших. Отмечается, что рост числа госпитализированных связан с продажей кур на вынос.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзором Дагестана были выявлены многочисленные санитарные нарушения в работе кафе «Терем». Специалисты ведомства составили протокол о временном запрете деятельности заведения, который направлен в Федеральный суд Ленинского района города. Однако заведение продолжает свою работу — осуществляет доставку на вынос.

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Массовые пищевые отравления
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