В южных регионах Украины ожидается шторм — гидрометцентр

Киев, , 11:17 — REGNUM На юге Украины объявлено штормовое предупреждение, сообщили 26 октября на сайте украинского гидрометцентра.

В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ожидается дождь с порывами ветра до 15−20 м/сек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 октября из-за непогоды на Украине оказались обесточены 146 населённых пунктов в девяти областях страны.

Читайте также: Непогода обесточила почти полторы сотни населённых пунктов Украины