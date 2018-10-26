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В южных регионах Украины ожидается шторм — гидрометцентр

Происшествия

В зоне риска находятся пять областей

В южных регионах Украины ожидается шторм — гидрометцентр
Джон Марин. Ураган. 1944

Киев, 26 октября 2018, 11:17 — REGNUM  На юге Украины объявлено штормовое предупреждение, сообщили 26 октября на сайте украинского гидрометцентра.

В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях ожидается дождь с порывами ветра до 15−20 м/сек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 октября из-за непогоды на Украине оказались обесточены 146 населённых пунктов в девяти областях страны.

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