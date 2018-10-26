СМИ: в квартире кузбасского депутата прошли обыски по делу о «Зимней вишне»

Кемерово, , 11:09 — REGNUM В Екатеринбурге, в квартире кемеровского депутата Евгения Мордовина, который проходит свидетелем по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», прошли обыски, сообщает ряд региональных СМИ со ссылкой на Росгвардию по Свердловской области.

«При избрании меры пресечения заместителю начальника Госстройнадзора Светлане Шенгерей фигурировала фамилия народного избранника. 9 лет он являлся гендиректором компании «Програнд», дочернего предприятия «Кузбассразрезугля», где на момент задержания и работала Шенгерей. Там же он был заместителем руководителя по капитальному строительству», — отмечают «Вести-Кузбасс», подчёркивая, что «по какому делу проходили следственные действия, в ведомстве не сообщают».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Кемеровский областной суд сегодня, 26 октября оставил под стражей до 25 декабря фигуранта по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина.

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