Наводнение в Краснодарском крае: У нас хромает оповещение людей

Якутск, , 11:15 — REGNUM В России пока не отлажена как следует система предупреждения людей о надвигающихся стихийных бедствиях, и эту ситуацию нужно менять. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Читайте также: Наводнение на Кубани: 81-летний пенсионер утонул в собственной квартире

В первую очередь он принёс соболезнования родным и близким тех, кто погиб, когда произошло наводнение в Сочи и Туапсе. Люди могли бы лучше подготовиться к ЧП, если были бы оперативно о нём уведомлены, также отметил депутат.

«Стихийное бедствие всегда настигает неожиданно, но проргнозировать, предполагать у нас возможность всегда есть. Однако оповещение и подготовка людей к таким ситуациям у нас хромает. В этом направлении надо ещё много-много работать», — считает Федот Тумусов.

Вместе с тем он уверен, что не нужно искать виноватых в недостаточной подготовке к ЧП.

«Стихийное бедствия оно потому и называется стихийным, потому что оно всегда происходит не так, как нам хотелось бы. Тут не сработала система оповещения населения, а надо людей предупреждать, что будет такое страшное явление и надо предостеречься. Но эта система дала сбой по разным причинам — не только управленческим, но и другим. Разбираться в причинах надо потом, а сейчас всех нужно спасать и помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию», — также отметил Федот Тумусов.

Читайте также: Официально: при наводнении на Кубани погибли шесть человек

Как сообщало ИА REGNUM, в случившемся 24 и 25 октября в Краснодарском крае наводнении погибли шесть человек. Причиной ЧП стали сильные ливни.