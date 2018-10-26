В Омске пациентка избила врача

Омск, , 11:02 — REGNUM В Омске врач ультразвуковой диагностики получил серьёзную травму на рабочем месте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 26 октября, информация об инциденте появилась в региональных средствах массовой информации и теперь проверяется работниками следственных органов.

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По предварительным данным, травму медику одного из лечебных учреждений города 24 октября нанесла пациентка. Женщина настойчиво требовала провести ей ультразвуковое исследование, направления на которое у нее не было.

«Женщина нанесла клавиатурой от компьютера удар по голове врачу, причинив сотрясение головного мозга», — сообщили в СКР.

Следователи проверяют все обстоятельства случившегося, чтобы дать правовую оценку действиям пациентки. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобная история произошла буквально месяц назад. В конце сентября 2018 года нетрезвый мужчина ударил врача скорой помощи, который пытался ему помочь. По экстренному вызову прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали дебошира.

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