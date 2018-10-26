В Приморье при проезде большегруза обрушился мост

Владивосток, , 10:56 — REGNUM В Приморском крае во время проезда большегрузного автомобиля произошло обрушение двух пролетов моста через реку Осиновка, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 октября в 15:10 по местному времени (09:10 мск) на 5-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань в Михайловском районе.

Информации о пострадавших нет. На место происшествия выехали сотрудники полиции и спасатели. В настоящее время движение автотранспорта организовано по трассе через поселок Кремово-1. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 9 октября в Амурской области два пролета автомобильного моста рухнули на железнодорожное полотно. В момент обрушения по мосту ехал грузовик, его водитель был госпитализирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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