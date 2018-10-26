Наводнение на Кубани: 81-летний пенсионер утонул в собственной квартире

Туапсе, Краснодарский край, , 10:45 — REGNUM Следственные органы Туапсе возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух пожилых людей из-за наводнения 24 октября. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, во второй половине дня 24 октября из-за сильных ливней погибла 71-летняя жительница села Кривенковское Туапсинского района: ее тело было обнаружено возле ее частного дома. В этом же селе позже было найдено тело еще одного погибшего — 81-летний пенсионер погиб в затопленной водой квартире на первом этаже. В обоих случаях причиной смерти стала асфиксия при утоплении в воде.

Также начаты доследственные проверки по факту смерти еще четырех человек — трое погибли в станице Кабардинской Апшеронского района, еще один мужчина — в городе Хадыженске.

По теме: Наводнение на Кубани — это «системная ошибка властей»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС России подтвердило гибель шести человек. Еще один числится пропавшим без вести. По данным следственных органов — это 67-летняя жительница Туапсе. Известно, что сильный поток воды снес ее в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Место нахождения пропавшей в настоящее время не установлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Официально: при наводнении на Кубани погибли шесть человек

Читайте развитие сюжета: 13 человек госпитализированы из-за наводнения в Краснодарском крае