ДНР: Войска Украины резко снизили интенсивность обстрелов

Соледар, ДНР, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 43 боеприпаса, сообщили 26 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз, общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 43 единицы», — рассказал глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Он добавил, что обстрелу со стороны киевских боевиков подверглись окраины Донецка и близлежащие посёлки, село Крутая Балка, расположенное возле города Ясиноватая, посёлки шахты имени Гагарина и Зайцево на окраине Горловки, а также населённые пункты Коминтерново, Октябрь и Саханка в южной части ДНР.

ВСУ применили миномёты калибра 120 и 82 мм, штатное вооружение БМП и БТР, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Отметим, что за предыдущие сутки киевские силовики выпустили по территории ДНР 307 боеприпасов.

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Резкий спад активности ВСУ может быть связан с уничтожением склада боеприпасов в Черниговской области. Напомним, во время пожара 9 октября сгорело примерно столько же боеприпасов, сколько ВСУ использовали за время, прошедшее с начала гражданской войны на Украине.

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