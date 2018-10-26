Жители высокогорного Дагестана остались без света

Махачкала, , 10:26 — REGNUM В шести районах Дагестана произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались почти 30 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе МЧС республики.

В зоне отключения оказались Хивский, Курахский, Ахтынский, Шамильский, Гунибский и Кулинский районы Дагестана. Отключенными от электроснабжения оказались 97 социально значимых объектов, в том числе 39 школ, 15 детских садов и 38 лечебных учреждений.

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Восстановительные работы будут проведены при улучшении метеообстановки и ослаблении ветра. Напомним, что синоптики прогнозировали сильные дожди со снегом в отдельных горных районах республики. Скорость ветра местами достигает 18 м/с.

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Как сообщили ИА REGNUM в МРСК Северного Кавказа, 25 октября аномальные погодные условия вывели из работы 29 фидеров в Дагестане. В Гергебильском и Дербентском районах оперативный штаб ввел особый режим работы из-за массовых отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Энергетики докладывали, что уже к 00:30 26 октября было полностью восстановлено электроснабжение региона, нарушенное стихией.