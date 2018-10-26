Сразу два землетрясения произошло недалеко от Курильских остров

Южно-Сахалинск, , 10:24 — REGNUM Сегодня, 26 октября, недалеко от Курильских островов произошло сразу два землетрясения с разницей в 10 минут. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, первое было зарегистрировано в 14:04 по местному времени в 46 км северо-западнее города Южно-Курильск.

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«Магнитуда сейсмособытия составила 5,4», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Очаг залегал на глубине 26 километров. Жители города ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

«Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона осуществлен осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений», — говорится в сообщении МЧС.

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Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло спустя десять минут в 46 километрах северо-западнее административного центра Кунашира. Его также ощутили жители села Малокурильское на Шикотане. Силу толчков оценили в три балла по шкале Рихтера.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Кроноцкого залива на глубине 127 километров, в 127 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Жители города ощутили землетрясение силой до трёх баллов.