В Калуге четвероклассник пытался напасть на директора школы

Калуга, , 10:04 — REGNUM В социальных сетях Калуги обсуждают действия учащегося 4 класса местной школы. По версии пользователей, ребёнок после уроков ушел домой, но затем возвратился в учебное заведение, прихватив с собой режущий предмет, якобы для того чтобы «разобраться» с одноклассниками и администрацией школы из-за возникшего ранее конфликта. Применить его школьнику не удалось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как калужским СМИ заявили представители школы и городского управления образования, в действительности ребёнок якобы не собирался устраивать в школе драку и режущего предмета при нём не было. По официальной версии, ребенок, находясь в истерике, пытался ударить директора школы, когда она пыталась его успокоить.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова, в настоящее время полиция проводит проверку по информации, поступившей в органы внутренних дел о конфликте между учащимся начальных классов и представителями администрации средней общеобразовательной школы города Калуги.

«Ребёнок, замеченный в инциденте, воспитывается в неполной семье, которая характеризуется положительно. Представители полиции работают с матерью учащегося, выясняют обстоятельства произошедшего. В результате инцидента пострадавших нет. По окончании проверки информация будет направлена в органы системы профилактики», — заявила Наталья Горохова.

Между тем, хотя администрация школы отрицает пронос в школу опасного оружия четвероклассником, родители учащихся утверждают, что уже на следующий день после происшествия на входе в школу был в экстренном порядке установлен металлодетектор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на Керченский политехнический колледж студента четвертого курса Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу учебном заведении, погиб 21 человек. Более 50 получили ранения.

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