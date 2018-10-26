Стихии противостоять сложно, но оценить эффективность работы власти можно

Новосибирск, , 09:58 — REGNUM Эффективность работы властей по предотвращению трагедий измеряется, как ни печально, динамикой количества жертв от стихии к стихии, сказал управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков, комментируя ИА REGNUM события, связанные с наводнением в Краснодарском крае.

«С природными явлениями как таковыми бороться бесполезно, ливни и иные подобные катастрофы происходят не только у нас на юге, но и в других странах, в том числе развитых. На мой взгляд, эффективность работы властей здесь измеряется, как ни печально, количеством жертв. Вернее, динамикой количества жертв от стихии к стихии. В этом смысле, насколько я понимаю, ныне в Сочи и Туапсе от воздействия стихии погибло существенно меньше людей, чем в 2012 году. Как ни прискорбно говорить обо всём этом, но сказанное означает, что власти тут работают в целом в правильном направлении. Правда, попутно идут задержания чиновников Сочи, включая вице-мэра. Но это, похоже, совсем другая история», — высказал своё мнение Дьячков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. Число жертв наводнения растёт — по последним данным, погибших уже шесть человек, один числится пропавшим без вести. Информация уточняется в администрации края.

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