«Не учли климатические условия»: о причинах катастрофы в Туапсе и Сочи

Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM В Сочи хотели во что бы то ни стало сделать именно картинку, фасад, витрину, чтобы Западу показать, как мы можем не хуже, чем они. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх, комментируя причины катастрофы в Туапсе и Сочи.

«И делалось это с правилами, ответами и авралами. В такой ситуации по-настоящему не учитывались природно-климатические условия региона, происходило грубое вторжение в уникальную природную среду, уничтожались заповедные леса, менялись русла реки и т. д. В целом градостроительная политика в Сочи и многих южных городах является очень коррумпированной сферой, что неизбежно ведёт к необоснованному строительству по сути опасных объектов для такой природно-климатической зоны, к хаотичной застройке и повышает риски техногенных катастроф», — считает Евгений Артюх.

Он также добавил, что Сочи, Туапсе и другие южные города сегодня являются опасными для проживания именно в силу высокого риска техногенных катастроф, «которые могут быть вызваны необдуманным вмешательством в природную среду, которая в ответ порождает катаклизмы в виде наводнений и оползней».

«Природа как бы пытается вернуть своё, и ситуации, похожие на нынешнюю в Туапсе, будут продолжаться», — полагает политик.

Напомним, 24 октября в районе Туапсе, а 25-го в районе Сочи прошли проливные дожди. Это привело к наводнению. Оказались размыты железные и автомобильные дороги, встали поезда. Улицы городов затоплены. Несколько человек погибли.

На территории Краснодарского края введён режим ЧС.