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Вице-мэр Сочи арестован

Происшествия

Иван Бомбергер подозревается в превышении полномочий

Сочи, Краснодарский край, 26 октября 2018, 09:40 — REGNUM  Заместитель главы администрации города Сочи Иван Бомбергер взят под стражу по решению суда 25 октября, сообщила пресс-служба СКР.

Чиновник был задержан 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Бомбергер выдал при отсутствии законных оснований разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября также были задержаны директор сочинского МУП «Водоканал» и главный архитектор города. Добавим, что в апреле прошла серия задержаний чиновников в Сочи и Краснодаре. Неделей ранее были задержаны и затем арестованы на два месяца решением Басманного суда Москвы первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин и бывший вице-мэр Анатолий Рыков.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередной вице-мэр Сочи задержан: возбуждено уголовное дело

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