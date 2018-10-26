«Выставочная» действительность: почему Сочи беззащитен перед наводнением

Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM Катастрофические последствия наводнения для города Сочи — «витрины» власти — стали следствием системной проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров.

«Мне кажется, что речь идёт о системной проблеме. Она заключается как раз в попытках создать «выставочную» действительность — Олимпиада, ЧМ по футболу и так далее, не ликвидируя коррупционной сути сложившегося российского бытия. Именно поэтому стадион в Волгограде начал размываться почти сразу после окончания чемпионата, именно поэтому у нас падают «Союзы», поэтому мы никогда не готовы ни к каким стихийным бедствиям», — сказал Валерий Амиров.

«У нас неконкурентная экономика, никто ни за что не несёт реальной ответственности, провалившему одно немедленно поручается что-то другое, не менее значимое. В этом смысле мы даже слабее СССР, где была внутрипартийная конкуренция», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что для Сочи все эти коллизии с природой — дело обычное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Туапсе и Сочи обрушились проливные дожди. Результатом стали затопленные города. Размыты автомобильные дороги и железнодорожные пути. Сочи фактически оказался отрезан от внешнего мира.