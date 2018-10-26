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На Сахалине работодатель избил работницу, вышедшую на пикет из-за зарплаты

Происшествия

Коллективу задерживают выплату зарплаты с начала 2018 года

Южно-Сахалинск, 26 октября 2018, 10:34 — REGNUM  На Сахалине руководитель компании «Рабочий-1» избил сотрудницу, которая вместе с другими коллегами вышла на пикет из-за длительной невыплаты заработной платы. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Коллективу этой компании задерживают зарплату с января 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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25 октября сотрудников, не получавших денег с января 2018 года и уволенных с предприятия, пригласили получить расчет. Но, получая деньги, люди поняли, что суммы, которые им выдали на руки, намного ниже тех, которые им должны.

Проблема в том, что в этой компании, так же, как и во многих других на Сахалине и не только, зарплата «серая».

"Вчера пригласили получить расчёт, в ведомости было указано 22 тысячи, а мне должны 98. Но они решили выдать только «белую» зарплату», — привело слова одного из работников ИА Сахалин. Инфо.

Люди рассказали, что таких пострадавших — 150 человек.

Директор компании в разговоре с журналистом, сообщил, что у него нет задолженности по зарплате и бросил трубку.

Сегодня, 26 октября, рабочие вышли на пикет к офису компании. Одна из работниц снимала пикет на телефон.

«Когда директор увидел, что я снимаю на камеру, он кинулся на меня, схватил за волосы, ударил по лицу и разбил телефон. Разбил стекло в двери. Мы вызвали полицию. А директор вызвал свою охрану, но охрана встала на нашу сторону. Сейчас ждём полицию, чтобы написать заявление», — рассказала пострадавшая.

Все бывшие сотрудники компании «Рабочий-1» готовят сейчас коллективную жалобу в прокуратуру.

Сообщается также, что данная компания не впервые попадает в отрицательные новости. К качеству её строительных работ много нареканий. А руководитель задолжал государству 154 млн рублей, в отношении него заведено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток продолжает удерживать лидерство в России по зарплатным долгам. На 1 августа 2018 года долг составил 828,7 млн рублей. В лидерах Приморье — 447,3 млн, на втором месте Хабаровский край — 259,6.

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