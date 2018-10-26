Число погибших при наводнении на Кубани растет

Туапсе, Краснодарский край, , 09:30 — REGNUM Число жертв наводнения в Краснодарском крае растет — по последним данным, погибших уже шесть человек, один числится пропавшим без вести. Сейчас эта информация уточняется в администрации края.

«Уточняется информация о шести погибших и одном пропавшем без вести. Четверо в Апшеронском районе, двое в Туапсе, пропавший тоже в Туапсе», — цитируют источник в администрации края РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи Краснодарского 24−25 октября было подтоплено почти две тысячи домов, размыты дороги, затоплены железнодорожные станции. Ранее сообщалось о двух погибших и одном пропавшем без вести. Накануне в регионе введен режим ЧС.

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