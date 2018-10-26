Страховщики рассказали о возмещении убытков из-за наводнения в Туапсе

Москва, , 09:28 — REGNUM Пострадавшим от наводнения жителям Краснодарского края будут возмещать убытки несколькими способами, сообщили в Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Жители Туапсинского района Краснодарского края, чьи дома пострадали от наводнения, могут получить компенсации от страховщиков в том случае, если их жилье застраховано (в том числе — в рамках единой системы добровольного страхования жилых помещений в Краснодарском крае).

Предполагается, что возмещать убытки населению будут несколькими способами. Если в жилищном фонде региона есть свободное новое жилье, то потерявшие дом во время ЧС получат новую собственность, отмечается в сообщении ВСС. Если свободной недвижимости нет, то регион оплатит ущерб деньгами. При этом на федеральном уровне останется помощь тем, кто не застраховал жилье и тоже потерял его — им, как и прежде, назначат материальную компенсацию, уточнили страховщики. Кроме того, они могут рассчитывать на новое жилье, но уже не на условии соцнайма, а на условиях прямого владения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в опасной зоне в результате наводнения оказались 22,3 тыс. домов, в которых проживает 72,5 тыс. человек.