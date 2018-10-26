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Под Киевом задержали работорговца

Происшествия

Вьетнамцам посчастливилось сбежать и обратиться в полицию

Глеваха, Украина, 26 октября 2018, 09:38 — REGNUM  Полиция Киевской области задержала мужчину, который в течение трёх месяцев удерживал тридцать вьетнамцев в подвале частного дома в посёлке Глеваха, сообщил 25 октября телеканал «1+1».

Двое мужчин использовали вьетнамских нелегалов в качестве бесплатной рабочей силы. У людей отобрали документы, одежду, постоянно избивали и почти не кормили.

Вьетнамцам удалось обезвредить охранников и выбраться на свободу. В данный момент 26 человек находятся в полиции, двое в больнице.

Напомним, 30 июня 2018 года украинская полиция освободила в Овидиопольском районе Одесской области тридцать человек, которых использовали как рабов на консервном заводе. В числе освобождённых оказалась женщина на восьмом месяце беременности.

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