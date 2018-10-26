36 поездов отменено из-за наводнения в Сочи

Адлер, Краснодарский край, , 09:18 — REGNUM 36 поездов отменило РЖД из-за наводнения в Краснодарском крае, сообщила утром 26 октября пресс-служба СКЖД.

В связи с перерывом в движении на участке Горячий Ключ — Адлер Северо-Кавказской железной дороги отменяются поезда 25,26 и 27 октября отправлением из Адлера, Сухума, Имеретинского курорта, Розы Хутор, Майкопа и поезда направлением в Адлер, прибывшие накануне на другие станции в Краснодарском крае.

Как уточнили в СКЖД, на перегоне Греческий — Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий — Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя. В настоящее время на перегоне Греческий — Кривенковская движение поездов закрыто, предпринимаются все меры по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах, а также в Сочи Краснодарского края прошли сильные ливни, приведшие к наводнению в отдельных районах. Размыты дороги, прервано железнодорожное сообщение. В регионе введен режим ЧС. Накануне в СКЖД сообщали о задержке 31 поезда.