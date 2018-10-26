В Казахстане арестован бывший управляющий директор RBK Bank

Астана, , 09:05 — REGNUM Генеральная прокуратура Казахстана арестовала бывшего управляющего директора RBK Bank Асылбека Игильмана по подозрению в хищении денежных средств, сообщили 25 октября в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Игильман подозревается в незаконном оформлении кредита на сумму 850 млн тенге ($2,31 млн) в сговоре с бывшим председателем совета директоров RBK Bank Жомартом Ертаевым.

Полученные средства были распределены между работниками банка в виде бонусов. По версии прокуратуры, на похищенные деньги Игильман построил дом в Алма-Ате на сумму 288 млн тенге ($782 тыс.). На дом наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, проводимой Национальным банком Казахстана, RBK Bank получил 243,7 млрд тенге ($757,9 млн).

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