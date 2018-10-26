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В Китае женщина напала на детсадовцев — 14 детей ранено

Происшествия

39-летняя злоумышленница напала на воспитанников, возвращавшихся в здание дошкольного учреждения после утренней зарядки

Чунцин, Китай, 26 октября 2018, 08:19 — REGNUM  В китайском городе Чунцин 14 воспитанников детского сада были ранены в результате нападения вооруженной ножом женщины. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN.

Отмечается, что 39-летняя злоумышленница напала на детсадовцев, возвращавшихся в здание дошкольного учреждения после утренней зарядки. Также правоохранители отметили, что работникам детского сада и охране удалось задержать нападавшую. В настоящее время расследование ЧП продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в китайской провинции Шэньси было совершено нападение на образовательное учреждение. Мужчина напал с ножом на учащихся средней школы уезда Минчжи округа Юйлинь в тот момент, когда дети выходили из учебного заведения. По сообщению властей уезда, в результате 12 человек получили ранения, семь школьников погибли.

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ЧП в образовательных учреждениях
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