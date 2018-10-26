Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции

Афины , , 08:12 — REGNUM Сильное землетрясение произошло у западных берегов Греции в Ионическом море. Магнитуда составила 6,8. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 277 км к западу от Афин и залегал на глубине 10 км.

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Также в центре было объявлено об угрозе цунами после землетрясения. Сейсмологи предупредили, что оно будет небольшое, однако посоветовали не приближаться к побережью, чтобы понаблюдать за этим явлением.

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Известно, что землетрясение уже вызвало нарушение электроснабжения части острова, в некоторых местах произошли камнепады. Кроме того, как сообщает портал imerazante.gr, пострадал и монастырь XIII века в Строфадии.

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О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в 25 км к северо-востоку от столицы Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Очаг землетрясения находится на глубине десяти километров. Информация о пострадавших не поступила.

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