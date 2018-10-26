Семь детей погибли от вспышки аденовируса в клинике в штате Нью-Джерси

Ванак, США, , 08:09 — REGNUM В американском штате Нью-Джерси в одной из клиник от опасного аденовируса скончались семеро детей, пишет газета Kronen Zeitung 26 октября со ссылкой на министерство здравоохранения штата.

Дети находились в Ванакском центре ухода и реабилитации в Хаскелле. В этом центре содержатся дети, особенно подверженные заболеваниям. Известно, что аденовирусом заражены еще 11 маленьких пациентов центра.

С начала 2015 года инспекции неоднократно выявляли нарушения в Ванакском центре. В частности, в одном из отчетов сообщалось, что медсестра выполняла медицинские процедуры, не дезинфицируя руки после контакта с полом.

Аденовирусным заболеваниям чаще всего подвергаются дети в возрасте от 6 месяцев до трех лет. Как правило, эти заболевания, входящие в группу острых респираторных вирусных инфекций, заканчиваются благоприятно.