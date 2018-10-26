Пятница, 26 Октября 2018 года
10:12:11 МСК

Семь детей погибли от вспышки аденовируса в клинике в штате Нью-Джерси

Происшествия

Заражены еще 11 маленьких пациентов клиники

Ванак, США, 26 октября 2018, 08:09 — REGNUM  В американском штате Нью-Джерси в одной из клиник от опасного аденовируса скончались семеро детей, пишет газета Kronen Zeitung 26 октября со ссылкой на министерство здравоохранения штата.

Дети находились в Ванакском центре ухода и реабилитации в Хаскелле. В этом центре содержатся дети, особенно подверженные заболеваниям. Известно, что аденовирусом заражены еще 11 маленьких пациентов центра.

С начала 2015 года инспекции неоднократно выявляли нарушения в Ванакском центре. В частности, в одном из отчетов сообщалось, что медсестра выполняла медицинские процедуры, не дезинфицируя руки после контакта с полом.

Аденовирусным заболеваниям чаще всего подвергаются дети в возрасте от 6 месяцев до трех лет. Как правило, эти заболевания, входящие в группу острых респираторных вирусных инфекций, заканчиваются благоприятно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Младенческая смертность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить