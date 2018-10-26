В центре Екатеринбурга ограблен сотрудник консульства Германии

Екатеринбург, , 08:05 — REGNUM В центре Екатеринбурга неизвестный ограбил сотрудника генерального консульства Германии. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент произошёл днём 25 октября в здании бизнес-центра «Высоцкий». Неизвестный подбежал к вошедшему внутрь мужчине и похитил у него сумку.

Отметим, генеральное консульство Германии буквально на днях переехало в это здание. Очевидцы полагают, что нападавший заранее готовился к преступлению.

Сейчас сотрудники полиции ищут налётчика. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.