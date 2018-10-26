В Туапсе сотрудник полиции спас из подтопленного детсада 13 детей

Туапсе, Краснодарский край, , 07:50 — REGNUM В Краснодарском крае сотрудник полиции спас из подтопленного детского сада в Туапсе 13 детей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводит пресс-служба регионального главного управления ведомства.

Отмечается, что 24 октября инспектор ДПС в свободное от службы время пришел к детскому саду «Голубая стрела», чтобы забрать своего ребенка.

Увидев, что из-за резкого ухудшения погоды уровень воды на территории детсада стал очень высоким, мужчина вместе с работниками дошкольного учреждения начал выносить детей и передавать их прибывшим сотрудникам МЧС.

«Всего из детского учреждения были эвакуированы 90 малышей, 13 из которых вынес лично полицейский», — сообщила Волк, добавив, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Напомним, три района Краснодарского края сильно пострадали от наводнения: Туапсинский, Апшеронский и Сочинский, затоплено порядка 30 населенных пунктов. В регионе 25 октября введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены полторы тысячи человек.

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