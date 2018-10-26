Следователи возбудили дело после обрушения перехода в иркутской школе

Иркутск, , 07:27 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения перехода в одной из школ Иркутской области, сообщает 26 октября пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, 11 сентября в Уянской средней школе Куйтунского обрушился пролет тёплого перехода между коридорами школы, в результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что в 2008 году специалисты обнаружили трещины в опорных стойках, поддерживающих второй этаж. В том же году переход был признан аварийным. При этом 10 лет подряд при приемке школы комиссией давались положительные заключения о возможности эксплуатации учебного заведения, а здание теплого перехода эксплуатировалось.

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По факту обрушения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Уянская средняя школа открылась 34 года назад. 11 сентября, когда школьники пришли на занятия, обрушился переход, соединявший два крыла двухэтажного кирпичного здания. Спасатели установили, что этому предшествовало проседание плит перекрытия. В результате одна из поддерживающих колонн обрушилась.

Вместе с тем в администрации школы уверяют, что данная часть здания признана аварийной ещё в декабре 2009 года и с тех пор была закрыта для доступа учащихся.

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