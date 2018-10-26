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ЛНР: ВСУ за сутки обстреляли 5 поселков

Происшествия

Информации о пострадавших пока не поступало

Луганск, 26 октября 2018, 07:18 — REGNUM  За минувшие сутки зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ, заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР, сообщил 26 октября Луганский информационный центр.

Нападавшие применили крупнокалиберные 120-мм миномёты и 82-мм миномёты, гранатомёты СПГ, АГС и РПГ, а также автоматические пушки, установленные на БТР.

Обстрелу подверглись окраины населённых пунктов Донецкий и Калиново, а также посёлки Логвиново, Лозовое и Сокольники.

Напомним, Украина взяла на себя обязательство соблюдать с 29 августа в Донбассе устойчивое перемирие, связанное с началом учебного года. Однако после кратковременного затишья Киев продолжил практику регулярных обстрелов территории ДНР и ЛНР.

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