В Прикамье массово госпитализированы школьники

Пермь, , 06:45 — REGNUM В Соликамске Пермского края среди учеников школы № 16 зафиксирована массовая заболеваемость. В четырёх случаях потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

У детей выявлен острый гастроэнтерит, возбудителями которого являются норовирусы. Школьники жаловались на головную боль и боли в животе.

Сейчас все четыре ребёнка находятся на лечении в горбольнице. Их состояние удовлетворительное. В школе проводится санитарно-эпидемиологическое обследование сотрудников пищеблока.