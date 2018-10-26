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В Прикамье массово госпитализированы школьники

Происшествия

В школе Соликамска зафиксировано четыре случая норовирусной инфекции

Пермь, 26 октября 2018, 06:45 — REGNUM  В Соликамске Пермского края среди учеников школы № 16 зафиксирована массовая заболеваемость. В четырёх случаях потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

У детей выявлен острый гастроэнтерит, возбудителями которого являются норовирусы. Школьники жаловались на головную боль и боли в животе.

Сейчас все четыре ребёнка находятся на лечении в горбольнице. Их состояние удовлетворительное. В школе проводится санитарно-эпидемиологическое обследование сотрудников пищеблока.

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