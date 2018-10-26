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В Перми расстреляли машину депутата

Происшествия

Депутат заксобрания Пермского края выложил фотографии в соцсети с повреждённым автомобилем

В Перми расстреляли машину депутата
Иллюстрация: Pixabay.com
Стрельба

Пермь, 26 октября 2018, 06:41 — REGNUM  В центре Перми неизвестные расстреляли автомобиль депутата Законодательного собрания Егора Заворохина. Информацию об этом он опубликовал на персональной странице в соцсети, подкрепив сведения фотографиями пострадавшего автомобиля.

На фото видно лобовое стекло с повреждениями, которые депутат считает следами от пуль.

Некоторые пользователи выразили мнение, что выстрелы сделаны из пневматики, другие считают, что по автомобилю стреляли из более серьёзного оружия.

В комментариях пермяки выдвинули версию, что белая Toyota Land Cruiser пострадала из-за неправильной парковки. В момент происшествия в салоне автомобиля находился водитель. По неофициальным данным, он успел выпрыгнуть, но его «зацепило» при обстреле.

Сейчас информацию проверяют правоохранители.

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