В Москве пожарные спасли человека из загоревшейся бытовки

Москва, , 05:43 — REGNUM Одного человека спасли сотрудники МЧС при ликвидации возгорания в бытовке в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Сообщается, что возгорание произошло на улице Болотной в районе дома № 16. Во время тушения пожара из бытовки спасатели смогли вывести одного человека. Отмечается, что в помещении, охваченном огнем, находились два газовых баллона. В настоящее время пожар потушен, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в жилом доме на севере Москвы произошел пожар, огнем была охвачена площадь 21 кв. м. Из-за возгорания сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать около 20 жильцов дома. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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