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В национальном парке США погибли двое туристов

Происшествия

Предположительно, они упали с выступа

Вашингтон, 26 октября 2018, 05:39 — REGNUM  В результате падения с высоты погибли двое туристов в Йосемитском национальном парке в США, сообщает телеканал Fox26.

По предварительным данным, мужчина и женщина упали с уступа Тафт Пойнт. Недалеко от уступа и были обнаружены их тела. По факту обнаружения погибших началось расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября российское посольство на Кипре подтвердило информацию о гибели двух граждан России. По данным СМИ, мужчина и женщина из России погибли в результате падения автомобиля со скалы полуострова Акамас.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ на Кипре подтвердило гибель двух граждан России на острове

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Происшествия в США
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