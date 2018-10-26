В национальном парке США погибли двое туристов

Вашингтон, , 05:39 — REGNUM В результате падения с высоты погибли двое туристов в Йосемитском национальном парке в США, сообщает телеканал Fox26.

По предварительным данным, мужчина и женщина упали с уступа Тафт Пойнт. Недалеко от уступа и были обнаружены их тела. По факту обнаружения погибших началось расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября российское посольство на Кипре подтвердило информацию о гибели двух граждан России. По данным СМИ, мужчина и женщина из России погибли в результате падения автомобиля со скалы полуострова Акамас.

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