В Махачкале больше 30 человек отправились в больницу после посещения кафе

Махачкала, , 05:37 — REGNUM Число госпитализированных после посещения кафе «Терем» в Махачкале возросло до 31, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

«Число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции выросло до 31 человека, в их числе пятеро детей», — сообщили в пресс-службе.

Пациенты находятся в Республиканском центре инфекционных болезней (РЦИБ). Посетители кафе, как выяснилось, отравились зараженной курятиной.

Уточняется, что тяжелых отравлений нет, но медики работают в режиме аврала. Временно исполняющий обязанности дагестанского министра здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, обращения к врачам начались 24 октября после посещения «Терема». Сначала на недомогание пожаловались несколько человек, но 25 октября их число превысило три десятка.

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