В Иордании во время школьной экскурсии погибли 18 человек

Амман, , 05:15 — REGNUM Не менее 18 человек погибли на берегу Мёртвого моря в Иордании во время школьной экскурсии, сообщает Reuters.

Большинство погибших — школьники, многие из которых не достигли и 14 лет. Погибшие учащиеся и педагоги не успели покинуть место затопления.

Экскурсия проводилась в неблагоприятных погодных условиях, что запрещено делать. Как сказал иорданский премьер-министр Омар Раззаз, виновные в гибели детей понесут наказание.

Напомним, учителя и школьники, приехавшие 25 октября к Мертвому морю с экскурсией, оказались в воде: мост, по которому ехал автобус, обрушился после вызванного ливнем наводнения. Часть экскурсантов удалось спасти, эвакуировав на вертолете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, король Иордании Абдалла II из-за ЧП не поехал в Бахрейн.

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