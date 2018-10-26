Пятница, 26 Октября 2018 года
06:45:06 МСК

В Иордании во время школьной экскурсии погибли 18 человек

Происшествия

Экскурсия проводилась в неблагоприятных погодных условиях

Амман, 26 октября 2018, 05:15 — REGNUM  Не менее 18 человек погибли на берегу Мёртвого моря в Иордании во время школьной экскурсии, сообщает Reuters.

Большинство погибших — школьники, многие из которых не достигли и 14 лет. Погибшие учащиеся и педагоги не успели покинуть место затопления.

Экскурсия проводилась в неблагоприятных погодных условиях, что запрещено делать. Как сказал иорданский премьер-министр Омар Раззаз, виновные в гибели детей понесут наказание.

Напомним, учителя и школьники, приехавшие 25 октября к Мертвому морю с экскурсией, оказались в воде: мост, по которому ехал автобус, обрушился после вызванного ливнем наводнения. Часть экскурсантов удалось спасти, эвакуировав на вертолете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, король Иордании Абдалла II из-за ЧП не поехал в Бахрейн.

Читайте также: Король Иордании отменил визит в Бахрейн из-за аварии со школьным автобусом

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв утонувшего в Иордании автобуса достигло 17 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить