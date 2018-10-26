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Взрыв газа на угольной шахте в Китае: есть погибшие и раненые

Происшествия

Взрыв прогремел около 9:30 по местному времени 25 октября на угольной шахте в городе Нэйцзян

Взрыв газа на угольной шахте в Китае: есть погибшие и раненые
Взрыв

Чэнду, Китай, 26 октября 2018, 05:10 — REGNUM  Четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 9:30 по местному времени 25 октября на угольной шахте в городе Нэйцзян, принадлежащей компании Shuangying Coal Co., Ltd. Раненые были немедленно доставлены в местный госпиталь, началось расследование причин трагедии.

Напомним, что в провинции Шаньдун до сих пор продолжают извлекать из-под завалов горной породы тела погибших в результате обвала одной из шахт в уезде Иньчэн. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести с 20 октября, когда произошла трагедия.

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