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Пассажирам поездов, застрявших под Туапсе, предложили эвакуироваться

Происшествия

Некоторые из них опасаются, что до дома придётся добираться за свой счёт

Пассажирам поездов, застрявших под Туапсе, предложили эвакуироваться
Иллюстрация: Admkrai.krasnodar.ru
Железнодорожный путь

Туапсе, Краснодарский край, 26 октября 2018, 05:09 — REGNUM  Пассажирам 242-го поезда «Адлер-Иркутск» предложили помощь в эвакуации автобусом до Краснодара. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила одна из пассажирок Любовь Аликина:

«Предлагают эвакуацию до Краснодара автобусом, а дальше на выбор, не верим, боимся покинуть поезд — кинут».

Напомним, ранее иркутская общественница сообщила, что она и другие пассажиры поезда стали заложниками катастрофического потопа в районе Туапсе (Краснодарский край). Любовь Аликина утверждает, что люди не обеспечены питанием и у них заканчивается вода. Также в вагонах отключили электричество.

Сегодня, 26 октября, она вновь подтвердила, что терпящим бедствие так и не оказали помощь с питанием и прочим и нет никакой гарантии, что пассажиров доставят с отдыха домой.

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