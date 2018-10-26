В провинции Шаньдун из-под завалов шахты извлечены тела пятерых горняков

Цзинань, Китай, , 05:04 — REGNUM Количество погибших в результате обрушения породы на угольной шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая выросло до восьми человек после того, как были найдены тела еще пятерых горняков, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Тела двоих человек были извлечены ранним утром 25 октября, а затем еще три тела были найдены после обета по местному времени. Таким образом еще 13 человек остаются под завалами шахты, однако, найти живых шансы невелики.

Напомним, что инцидент произошёл в 23:00 по местному времени 20 октября на шахте Longyun Coal Mining Co. Ltd. в уезде Иньчэн провинции Шаньдун. В результате трагедии 22 человека оказались погребены под горной породой. Спасти удалось лишь одного человека.

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