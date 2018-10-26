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Полицейские сняли оцепление со здания радиостанции WMAL в Вашингтоне

Происшествия

Подозрительная посылка оказалось безвредной

Полицейские сняли оцепление со здания радиостанции WMAL в Вашингтоне
Tony Hisgett
Полиция Вашингтона

Вашингтон, 26 октября 2018, 04:58 — REGNUM  Полиция разрешила работникам радиостанции WMAL в Вашингтоне (США) вернуться в здание после эвакуации, сообщает официальный сайт радиостанции.

Сообщается, что после осмотра здания выяснилось, что никакой угрозы для жизни людей не существует. После этого правоохранители разрешили сотрудникам радиостанции вернуться на рабочие места. Ранее их эвакуировали после обнаружения подозрительной посылки. На место происшествия приехала полиция и осмотрела и саму посылку, и здание радиостанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Нью-Йорке в здании Time Warner Center, где располагается редакция телеканала CNN, была проведена эвакуация в связи с обнаружением подозрительного пакета. После осмотра пакета и здания полицией и взрывотехниками, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке эвакуировали редакцию телеканала CNN

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Происшествия в США
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