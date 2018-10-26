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Землетрясение в Греции вызвало угрозу цунами

Происшествия

Местным жителям лучше воздержаться от приближения к морю

Афины , 26 октября 2018, 04:49 — REGNUM  В Иноническом море в 35 километрах от греческого острова Закинтос было зафиксировано землетрясение магнитудой 7.0, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По их данным, в результате землетрясения возникло небольшое цунами высотой около 20 метров. ESMC заявили, что опасности оно не представляет, однако посоветовали местными жителям воздержаться от приближения к морю.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Эгейском мое произошло землетрясение в 16 километрах от острова Кос в Греции. В результате происшествий, вызванных землетрясением, погибли два человека, еще несколько пострадали.

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Землетрясения
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