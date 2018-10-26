Арестован директор завода в Гатчине по делу о взрыве

Гатчина, Ленинградская область, , 04:28 — REGNUM Суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для директора завода «Авангард» в Гатчине Георгия Михно по делу о взрыве на предприятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 217 УК РФ — «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие предполагает, что взрыв произошел из-за ненадлежащего контроля за работой на заводе со стороны директора.

Напомним, 19 октября 2018 на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Причиной взрыва называется допуск к работе со взрывоопасными веществами неквалифицированного персонала. Все погибшие являются гражданами стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Михно после ЧП был задержан и 24 октября признал свою вину по предъявленным ему обвинениям в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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