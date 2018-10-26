CNN: Посылки со взрывчаткой могли быть отправлены из Флориды

Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Посылки с самодельными взрывными устройствами, отправленные противникам президента США Дональда Трампа, проходили через сортировочный узел в Опа-Лока штата Флорида, сообщили представители правоохранительных органов, пожелавшие остаться неизвестными, телеканалу CNN.

Пока правоохранители не уверены, жил ли отправитель в штате Флорида, или же штат был лишь одним из нескольких узлов, через которые прошли посылки. Отмечается, что в рамках расследования спецслужбы изучают все возможные улики — вплоть до отпечатков пальцев на посылках.

В настоящее время уже было обнаружено десять посылок с бомбами, среди которых и три новых, полученных 25 октября. Две были отправлены бывшему вице-президенту Джо Байдену и одна — американскому актеру Роберту Де Ниро, который также яростно высказывался против действующего президента США Дональда Трампа.

Другие, ранее обнаруженные посылки, предназначались экс-президентам Соединенных Штатов Бараку Обаме и Биллу Клинтону с его супругой, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану и экс-генпрокурору Эрику Холдеру. Ни одно из взрывных устройств не сработало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября правоохранительные органы Флориды задержали одного из местных жителей, который открыто на своей странице в Facebook заявлял, что готовит террористическую войну против либералов и противников cудьи Верховного суда Штатов Бретта Каваны. Помимо собственных намерений «убивать либералов», он призывал и других жителей США вступить на тропу войны.

Читайте ранее в этом сюжете: ФБР: В США было разослано в общей сложности десять подозрительных посылок