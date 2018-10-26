Аксёнов: Стрелок из Керчи действовал в одиночку

Симферополь, , 02:58 — REGNUM Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, действовал один, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, трагедия в колледже не является терактом, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Аксёнов подчеркнул, что убийца действовал один, во время трагедии в колледже никаких его сообщников у него не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в учебном заведении, а затем из огнестрельного оружия начал расстреливать преподавателей и учащихся.

В результате взрыва и стрельбы погибли 20 человек, еще несколько десятков числятся пострадавшими. После стрельбы Росляков покончил с собой. После случившегося высказывались предположения, что Росляков не мог все сделать один.

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