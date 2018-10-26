Депутат Верховной рады избил человека в прямом эфире на телевидении

Киев, , 02:41 — REGNUM Депутат Верховной рады Олег Мусий избил главу Всеукраинской сети людей, болеющих ВИЧ, Дмитрия Шерембея в эфире телеканала «Прямой».

Драка началась после разногласий, возникших во время обсуждения медицинской реформы на Украине. Общественник обвинил депутата в коррупции, в ответ депутат обвинил его во лжи. После этого Шерембей плеснул водой в лицо Мусию, затем завязалась драка.

После произошедшего Мусий обвинил Шерембея в нападении и попросил правоохранителей проверить телеканал, который не смог обеспечить ему должную защиту.