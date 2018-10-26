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После ложного звонка о бомбе самолет Кутаиси – Варшава продолжил полет

Происшествия

«Все оказалось ложной тревогой»

После ложного звонка о бомбе самолет Кутаиси – Варшава продолжил полет
Телефонный мошенник

Тбилиси, 26 октября 2018, 01:57 — REGNUM  Рейс Кутаиси — Варшава, прерванный из-за ложного сообщения о бомбе, продолжен, сообщили в Объединении аэропортов Грузии, передает «Новости-Грузия».

Проверка, проведенная в аэропорту Бухареста показала, что сообщение о заложенном взрывом устройстве оказалось ложным.

«Все оказалось ложной тревогой. Самолет перевезен на стоянку, и идет посадка пассажиров», — отметили в объединении аэропортов.

Напомним, 25 октября самолет рейса Кутаиси — Варшава авиакомпании WizzAir был экстренно посажен в аэропорту Бухареста «Отопень» после звонка о заложенном взрывном устройстве. Звонок поступил в аэропорт города Кутаиси (Грузия). В Бухаресте после посадки 173 пассажиров вывели из самолета.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт со 173 пассажирами экстренно сел в Бухаресте из-за угрозы взрыва

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Происшествия в аэропортах
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