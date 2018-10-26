Тревога в здании конгресса США сработала из-за сбоя в электропитании

Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Причиной срабатывания сигнала тревоги в здании Cannon House конгресса США стал сбой в электропитании здания, сообщает телекомпания WUSA9.

Сообщается, что сбой в электропитании произошел по причине неисправности в электрощите. В настоящее время для работников здания угрозы нет, им разрешили возвращаться на свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что в одном из зданий конгресса Соединенных Штатов была проведена эвакуация сотрудников. Тогда сообщалось, что сработала тревога, что послужило поводом для эвакуации людей.