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Тревога в здании конгресса США сработала из-за сбоя в электропитании

Происшествия

Причина — неисправность в электрощите

Вашингтон, 26 октября 2018, 01:04 — REGNUM  Причиной срабатывания сигнала тревоги в здании Cannon House конгресса США стал сбой в электропитании здания, сообщает телекомпания WUSA9.

Сообщается, что сбой в электропитании произошел по причине неисправности в электрощите. В настоящее время для работников здания угрозы нет, им разрешили возвращаться на свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что в одном из зданий конгресса Соединенных Штатов была проведена эвакуация сотрудников. Тогда сообщалось, что сработала тревога, что послужило поводом для эвакуации людей.

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